Филиал ЦОК АПК обследует порядка 2,2 млн тонн пшеницы в РТ в рамках госмониторинга зерна

В 2026 году в России в третий раз пройдет государственный мониторинг зерна мягкой и твердой пшеницы. Основным оператором выступает подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «ЦОК АПК», которое будет оценивать потребительские свойства нового урожая и формировать сводные данные по стране.

Работы охватят 26 регионов, включая крупнейшие зерновые субъекты Юга России, Поволжья и Сибири. В их числе – Республика Татарстан. В соответствии с планом Минсельхоза РФ, в текущем году планируется обследовать 43,7 млн тонн зерна – более 55% от ожидаемого урожая.

В Татарстане специалисты филиала ЦОК АПК проанализируют 2,2 млн тонн зерна. Для этого во всех 43 муниципальных районах республики отберут свыше 5 тыс. проб и проведут порядка 96 тыс. лабораторных исследований.

Участие в госмониторинге является обязательным для сельхозпроизводителей. При этом исследования финансируются из федерального бюджета и проводятся на безвозмездной основе в период уборочной кампании.

Как отметил директор ФГБУ «ЦОК АПК» Руслан Хасанов, государственный мониторинг позволяет получить объективную оценку качества урожая и важен как для производителей, так и для государства.

«Государственный мониторинг зерна важен как для сельхозпроизводителей, так и для регуляторов аграрного рынка, поскольку позволяет получить объективную оценку качества собранного урожая», – подчеркнул он.

По его словам, данные о характеристиках зерна помогают избежать смешивания продукции разных классов и финансовых потерь, а также имеют стратегическое значение для продовольственной безопасности страны и регулирования рынка.

В 2026 году одной из особенностей станет подача заявок на исследования через систему ФГИС «Зерно». После внесения данных о собранном урожае заявка будет автоматически направляться в уполномоченное учреждение.

Госмониторинг пройдет в несколько этапов – от подачи заявки и отбора проб до лабораторных исследований и внесения результатов в систему. Специалисты будут оценивать такие показатели, как влажность, содержание белка и клейковины, наличие примесей, зараженность вредителями и другие параметры.

«Лабораторные исследования зерна пшеницы нового урожая проводятся по таким ключевым показателям, как цвет, запах, влажность, зараженность и загрязненность вредителями, общий и фракционный состав содержания сорной и зерновой примесей, количество и качество клейковины, массовая доля белка, стекловидность и другим важным для данной культуры параметрам», – сообщила директор филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Татьяна Менликиева.

В Татарстане мониторинг стартует в июне и продлится до завершения уборочной кампании в ноябре. Перед его началом аграриям рекомендовано проверить корректность данных в информационных системах и своевременно вносить сведения о сформированных партиях зерна.