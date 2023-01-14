Филиал Центра занятости населения по Советскому району Казани сменил адрес

С понедельника, 16 января, филиал Центра занятости населения Казани по Советскому району начнет прием жителей по новому адресу: ул. Рихарда Зорге, д. 102. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Ранее филиал Центра занятости располагался по адресу: ул. Журналистов, д. 13а.

При этом график работы филиала останется прежним. По понедельникам, средам, четвергам и пятница прием граждан организован с 9 до 17 часов, по вторникам — с 9 до 20 часов. Суббота и воскресенье — выходные дни.