Филиал АО «Татмедиа» впервые примет участие в фестивале «Наше время – Безнең заман»

Завтра, 7 октября, в Доме народного творчества Нижнекамска стартует второй зональный этап юбилейного X открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Впервые в проекте примет участие нижнекамский филиал АО «Татмедиа» – «Нижнекамск-информ».

Участникам фестиваля предстоит побороться за право выйти в финал с как уже проявившимися себя за прошлый год командами, так и амбициозными новичками. Среди последних - Иж-Бобьинская средняя общеобразовательная школа имени Братьев Буби Агрызского района, Центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Актанышского района, Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Минсоцзащиты РТ «Астра» Елабужского района и другие.

Всего на нижнекамский тур было принято 104 заявки от более 400 участников. Творческие коллективы предприятий представят свои таланты в музыкальном и танцевальном направлениях, а также подготовят номера в номинации «Минута славы».

В дни зонального этапа в Нижнекамске пройдут круглые столы и мастер-классы от челнов жюри, выдающихся деятелей культуры России и Татарстана.