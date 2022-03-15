Филармонический джаз-оркестр представили культуру Татарстана на фестивале «Триумф джаза»

Филармонический джаз-оркестр Татарстана под управлением Сергея Васильева выступил в стенах московского Международного Дома музыки на Международном фестивале «Триумф джаза». Проект, основанный известным саксофонистом – народным артистом России Игорем Бутманом, проходит в 22-й раз. За время своего существования он сумел завоевать статус крупнейшего российского музыкального события мирового уровня. В этом году фестиваль приурочен 100-летию джаза в России.

Выступление татарстанского коллектива в рамках проекта стало первым за историю фестиваля. Оно стало возможным благодаря личному приглашению художественного руководителя проекта.

«“Триумф джаза” — самый крупный фестиваль, хорошо известный среди поклонников и профессионалов жанра во всем мире, и мы рады в этом году быть частью этого события», — поделился Сергей Васильев.

Фото предоставлено пресс-службой Татарской филармонии

Филармонический джаз-оркестр Татарстана получил уникальную возможность транслировать достижения республики в области джазового исполнительства в течение сольного вечера, чем он воспользовался сполна. Как достойный преемник и хранитель лучших традиций Оркестра Олега Лундстрема и мирового оркестрового джазового исполнительства (оркестров Каунта Бейси, Гленна Миллера и других), коллектив не обошел известные для широкой публики джазовые стандарты, в число которых вошли «Капитан Марвел» Чиа Кориа и знаменитый «Палладиум» Уэйн Шортера.

«Это приглашение возникло не в одночасье. Мы тесно сотрудничаем с маэстро Бутманом вот уже восемь лет. Он был свидетелем профессионального роста нашего коллектива и последние несколько лет дает высокую оценку его работе. В рамках фестиваля “Триумф джаза” выступали лучшие коллективы мирового уровня в мире джаза, и это приглашение только доказывает невероятный потенциал татарстанского джаз-оркестра», — рассказал директор Татарской государственной филармонии имени Тукая Кадим Нуруллин.

Фото предоставлено пресс-службой Татарской филармонии

Он подчеркнул, что последние 10 лет коллектив наращивал свой профессионализм, и теперь время делиться плодами своей работы с широким слушателем. В планах – давать сольные концерты за пределами Татарстана чаще, пропагандируя культуру республики и заложенные здесь джазовые традиции.

Наибольший интерес публики на концерте вызвали авторская музыка и татарские мелодии в джазовых аранжировках Сергея Васильева – публика рукоплескала напору, виртуозности и блестящему исполнению «Эзләдем, бәгрем, сине», «Аниса» и «Туган жирем, Татарстан».

Фото предоставлено пресс-службой Татарской филармонии

«Все эти обработки сделаны качественно, с правильным отношением к народной музыке с одной стороны, и точным пониманием джаза и всех его приемов — с другой. Я не удивлен, что публика восприняла татарские джазовые обработки на “ура”», — поделился мнением Игорь Бутман.

Он также подчеркнул, что Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан не уступает ни одному джаз-оркестру в мире, и отметил, что рад возможности услышать своих коллег на фестивале.

Фото предоставлено пресс-службой Татарской филармонии

Особенно проникновенно, почти сакрально прозвучала авторская баллада Сергея Васильева «Я расскажу тебе об одиночестве», буквально ставшая сердцем всей программы. Кульминационным аккордом стала композиция «Let us Funky», написанная Равилем Камышевым для оркестра специально для участия в фестивале «Триумф джаза».

«Красная машина джаза» (так окрестил татарстанский коллектив в этот вечер Игорь Бутман) покорила московских меломанов, которая щедро наградила ее бурными овациями.