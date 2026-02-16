news_header_top
16 февраля 2026

Фил Эспозито назвал позором недопуск сборной России на Олимпиаду в Италии

Фото: ak-bars.ru

Член Зала хоккейной славы, легендарный канадский нападающий Фил Эспозито резко раскритиковал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх 2026 года.

84-летний ветеран заявил, что турнир в Милане нельзя считать полноценным без одной из сильнейших хоккейных держав.

«Это позор, что Российская Федерация не получила право играть на Олимпиаде в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает», – сказал Эспозито в интервью ТАСС.

Напомним, что национальные команды России отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ с весны 2022 года. В текущем олимпийском сезоне это решение остается в силе, и сборная России не была допущена к квалификационным соревнованиям.

Высказывание Эспозито вызвало активную дискуссию среди болельщиков, многие из которых поддержали мнение ветерана, отметив, что уровень турнира заметно снизился без участия российской команды.

