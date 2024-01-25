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Фиксированные цены делают дискаунтер «Победа» привлекательным для студентов
Студенческие годы — время получения новых знаний, умений и навыков не только в стенах учебного заведения, но и в повседневной жизни. Порой бюджет ограничен, но студенты — люди изобретательные. Они могут прожить целый месяц всего на тысячу рублей, организуя при этом вечеринки, перемещаясь на такси и посещая развлекательные центры. Таким способностям к бюджетированию можно только позавидовать.
В поисках выгоды студенты превращаются в настоящих детективов: одни находятся в поисках купонов и бонусных баллов, чтобы купить продукты с хорошей скидкой, другие — разыскивают товары по акционной цене. А есть студенты, которые открыли для себя дискаунтеры, ведь в таких магазинах не нужно заморачиваться, выискивая товары со скидкой.
Например, в торговой сети «Победа» нет сложных рекламных акций, цены всегда фиксированные и низкие. В ассортименте есть бытовая химия, товары для дома, продукты и полуфабрикаты, которые можно быстро приготовить и с удовольствием съесть целой компанией.
Такой продуктовый набор подойдет не только студентам, но и всем, кто рационально подходит к тратам и любит вкусно и сытно поесть.
В преддверии Дня студента поздравляем учащихся высших и средних учебных заведений, желаем успехов в учебе и будущей карьере. Не теряйте изобретательности!
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