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Фигуры в стиле ленд-арт и Yummy Music Band: уже второй «АрхПикник» пройдет в Атабаево
Уже второй год подряд в селе Атабаево, всего в 50 километрах от Казани, пройдет творческий фестиваль «АрхПикник».
Участники фестиваля создадут 12 скульптур из экоматериалов на темы, связанные с природой и мифологией народов Поволжья. Расположенный на живописном берегу Куйбышевского водохранилища этнопарк под открытым небом пополнится фигурами высотой не менее 3 метров.
«АрхПикник» состоится 8 июля, он продлится с 10 до 22 часов. Организаторы события приглашают всех желающих присоединиться к творческим экспериментам и понаблюдать за созданием скульптур в технике ленд-арта из экоматериалов. Первый фестиваль, который прошел 26 июня 2022 года, посетили более 1,5 тыс. человек.
В программу включены:
— тематические мастер-классы для детей и взрослых,
— концертная программа,
— театральные номера,
— фудкорт,
— лаундж-зона с уютными креслами-мешками,
— анимационные фильмы,
— ярмарка этнических сувениров и подарков.
Хедлайнерами вечера станут супергруппа татарских музыкантов Yummy Music Band и певица Алина Шарипжанова.
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