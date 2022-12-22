Фигурки стиляг из дерева и апогей сталинизма: Нацмузей создал выставку к 100-летию СССР

В Национальном музее Татарстана 23 декабря откроется выставка, приуроченная к 100-летию образования Страны Советов, – «СССР. 70 лет в истории». Среди более чем 400 экспонатов посетители увидят и копии Союзного соглашения 1922 года об образовании СССР, и Беловежского договора о распаде СССР, а также, например, первые ленинские рубли и талоны на продукты начала 90-х, деревянные фигурки стиляг и плакаты, посвященные Сталину.

«Впервые как минимум за последние 10 лет мы покажем апогей сталинизма – плакаты, связанные со Сталиным в разных его ипостасях, мы очень давно не выставляли их. И в целом портреты в том или ином виде всех наших руководителей присутствуют на выставке. А также целый комплекс, связанный с пионерами, с октябрятами, с комсомольцами, показана руководящая роль коммунистической партии. И будет в экспозиции, например, форма афганца – воина-интернационалиста. Но в начале, конечно же, посредством экспонатов мы говорим, что не было бы Революции, не было бы такого государства. Поэтому первые экспонаты выставки связаны с Революцией, с гражданской войной», – рассказала «Татар-информу» руководитель научно-экспозиционного отдела музея Татьяна Чканова.

Музейщики подчеркивают, что постарались показать советскую эпоху максимально объективно, и позитивные моменты, и трагические – например, репрессии (указы о реабилитации). Выставка получилась настолько масштабной, что пришлось провести частичную реэкспозицию стационарного проекта «История ТАССР с древнейших времен до наших дней», освободив для выставки к 100-летию целый зал.

Побывать на выставке «СССР. 70 лет в истории» можно будет до 1 марта.