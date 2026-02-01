Фигуристы Мишина и Галлямов стали победителями чемпионата России по прыжкам

Фото: fsrussia.ru

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, стали победителями чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве.

В финале соревнований спортсмены набрали в сумме 52,06 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 50,84 балла, третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (45,43).

Мишиной 24 года, Галлямову – 26. В активе пары – титулы чемпионов мира 2021 года и Европы 2022 года, а также две бронзовые медали Олимпийских игр 2022 года.