Фигуристки выступят на дважды переносившемся открытии катка в «Черном озере»

Сегодня в казанском парке «Черное озеро» состоится официальное открытие катка, которое переносилось уже дважды из-за погодных условий – сначала из-за теплой погоды, а потом из-за сильного снегопада. Главным событием на открытии станет показательное выступление фигуристок, которое начнется в 18.30.

После фигуристок выступит группа «Оммаж», начало – в 19.30, а с 20.30 развлекать гостей будет Dj Dima Molotov, сообщает Дирекция парков и скверов.

Со своими коньками вход на каток бесплатный. Арендовать коньки можно будет в пункте проката: взрослым эта услуга обойдется в 200 рублей в час, детям – 100 рублей в час. Согреться при желании можно будет в здании проката, где заработали кофейня и книжный магазин.

Напомним, накануне каток заработал в техническом режиме. После установления подходящей погоды, его сначала залили вручную, а потом – с помощью специальной техники.