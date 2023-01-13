Фигуристки сборной Татарстана выступили на открытии катка в сквере филармонии в Казани

В сквере Татарской государственной филармонии накануне вечером впервые открылся каток. В честь этого события здесь выступили юные фигуристки сборной Республики Татарстан – они первыми прокатились по льду и показали жителям и гостям города свою программу, сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Напомним, в Казани также возобновили работу катки в парке «Черное озеро» и в сквере 100-летия строительной отрасли РТ, которые закрывались во время сильных морозов. В будние дни ледовые площадки открыты с 12.00 до 22.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 23.00.