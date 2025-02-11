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На главную ТИ-Спорт 11 февраля 2025 10:46

«Фигуристки не возвращаются на прежний уровень после простоя». Роднина о будущем Валиевой

«Фигуристки не возвращаются на прежний уровень после простоя». Роднина о будущем Валиевой
Фото: Владимир Васильев / tatar-inform.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала положение Камилы Валиевой.

«Будущее Валиевой в фигурном катании туманно. Она талантлива, но реалии таковы, что наши фигуристки не возвращаются на прежний уровень после простоя. Возможно, Валиева станет исключением из правил, но верится в это с трудом», – передает слова Родниной «РБ Спорт».

Напомним, 29 января минувшего года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за употребление запрещенного препарата триметазидина, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем отстранении. Оно отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Камила также не сможет выступить на Олимпийских играх 2026 года из-за ограничений в правилах Международного союза конькобежцев.

Фигуристка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.

#Камила Валиева #фигурное катание #спорт
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