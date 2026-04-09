Фигуристке Петросян отказал в обслуживании европейский бренд из-за паспорта РФ

Участница зимних Олимпийских игр-2026 Аделия Петросян, выступающая в женском одиночном катании, вспомнила ситуацию, произошедшую после турнира в аэропорту Милана (Италия). Фигуристке отказали в обслуживании из-за российского паспорта.

«У меня остался небольшой осадок после посещения в аэропорту Dior. Девушка просит паспорт и говорит: Слушайте, такая ситуация, людям из России мы не можем продавать. Не каждый бренд так делает, сказали, что именно Dior и Louis Vuitton», – рассказала Петросян в шоу ALEKO in my bag.

Также, со слов фигуристки, отказано было, в том числе, и гражданину Грузии.

Аделия Петросян заняла шестое место на турнире по фигурному катанию во время ОИ-26. В данных соревнованиях она выступала в нейтральном статусе.

Все российские команды и спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с национальной символикой с 2022 года из-за ситуации на Украине.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходили Италии с 6 по 22 февраля.