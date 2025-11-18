news_header_top
Фигуристка Хуснутдинова рассказала об изменениях после перехода в школу Тутберидзе

Фото: Салават Камалетдинов / ИА "Татар-информ"

Татарстанская фигуристка Дина Хуснутдинова поделилась своими впечатлениями после переезда из Казани в Москву в школу Этери Тутберидзе. Также спортсменка упомянула об отличиях в тренировочном процессе.

– Что в первую очередь изменилось в вашем тренировочном плане после переезда в Москву?

– Изменились и мои условия для тренировок, всё-таки на катке в Юдине иногда возникали определённые трудности, хотя сейчас я смотрю на это с позитивом. Это был полезный опыт, который научил меня, как можно тренироваться и на «холодном» льду, и на «тёплом». Теперь я готова ко всему (смеётся).

В целом стало больше часов льда. График тренировок изменился, они стали более плотными, насыщенными, но и в Казани мы работали достаточно усердно.

– Как вам московский ритм жизни?

– Конечно, он отличается. Мы живём в достаточно тихом, спокойном районе, в центре почти не бываем, потому что всё время занимают тренировки. Но в любом случае город очень большой, гораздо больше Казани, и ритм жизни поменялся.

Хотя и в Казани мне приходилось рано утром вставать, много ездить по городу на тренировки, вечером возвращалась поздно. Ведь Юдино — это тоже было не близко. Так что к нагрузкам и долгим поездкам я в каком-то смысле уже была готова, – ответила Хуснутдинова корреспонденту «Чемпионата».

Дина Хуснутдинова является воспитанницей казанской спортивной школы «Стрела». Перед началом сезона она переехала в Москву в школу Этери Тутберидзе, где сейчас и тренируется. Недавно Хуснутдинова стала победительницей финала Гран-при в в Казани в женском одиночном катании.

#этери тутберидзе #фигурное катание #Казань
