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На главную ТИ-Спорт 1 сентября 2026 11:49

Фигуристка Софья Дзепка поздравила школьников с 1 сентября из Бангкока

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Фигуристка Софья Дзепка поздравила школьников с 1 сентября из Бангкока
Фото: телеграмм-канал фигуристки

Российская фигуристка Софья Дзепка поздравила учащихся и педагогов с Днем знаний. В этом году 1 сентября спортсменка встречает в Бангкоке — за тысячи километров от школьных парт.

В своем поздравлении Дзепка отметила, что спортивная жизнь часто вносит коррективы в расписание, но знания остаются главным багажом, который берешь с собой в любую точку мира.

«Всем учащимся и педагогам — легкого, интересного и успешного учебного года!» — пожелала фигуристка.

#фигурное катание
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