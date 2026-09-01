Фигуристка Софья Дзепка поздравила школьников с 1 сентября из Бангкока
Российская фигуристка Софья Дзепка поздравила учащихся и педагогов с Днем знаний. В этом году 1 сентября спортсменка встречает в Бангкоке — за тысячи километров от школьных парт.
В своем поздравлении Дзепка отметила, что спортивная жизнь часто вносит коррективы в расписание, но знания остаются главным багажом, который берешь с собой в любую точку мира.
«Всем учащимся и педагогам — легкого, интересного и успешного учебного года!» — пожелала фигуристка.