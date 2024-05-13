Фигуристка Роднина станет гостем церемонии закрытия «Игр долголетия» в Казани

Ирина Роднина

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Фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина станет почетным гостем церемонии закрытия первой спартакиады «Игр долголетия». Мероприятие состоится 16 мая на стадионе «Трудовые резервы», рассказал на деловом понедельнике председатель комитета физической культуры и спорта горисполкома Линар Гарипов.

«Если кто-то не знает, Ирина Константиновна с нами с первого дня в борьбе за Универсиаду. Мы вместе с ней сначала проиграли в Турине, а затем радовались победе в Брюсселе за право проведения Универсиады 2013 года. Поэтому она наш давний уважаемый и очень горячо любимый не только спортсмен и гордость, но и друг Казани», – отметил мэр столицы РТ Ильсур Метшин, комментируя новость.

Напомним, спартакиада «Игры долголетия» стартовала в октябре прошлого года. В течение сезона «жизнелюбы» боролись за звание сильнейших в 10 видах спорта: настольном теннисе, шахматах, дартсе, плавании, футболе, волейболе, беге, лыжных гонках, ГТО и северной ходьбе. За победу боролись более 3 тысяч человек из всех районов Казани.

Подведут итоги и наградят сильнейших «жизнелюбов» на стадионе «Трудовые резервы» 16 мая. Зрителей ждут культурно-развлекательная программа, лотерея с призовым фондом в размере 30 тыс. рублей, а также зумба-дискотека. Стать гостем может любой желающий, но количество мест ограничено.

Продвижение принципов активного долголетия – одна из задач национального проекта «Демография». Нацпроекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.