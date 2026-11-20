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Победительница этапов Гран-при России в Красноярске и Омске, 16-летняя фигуристка Лидия Плескачева рассказала о планах по усложнению контента в своих выступлениях.

«Я очень довольна, что попала в число тех, кто выиграл два этапа Гран-при России. Очень рада, что у меня получилось продемонстрировать то, над чем я работала. Конечно, есть куда усложняться. Скорее всего, в произвольной программе будут четверной сальхов и тройной аксель, если у меня получится сейчас нормально стабилизировать и накатать этот контент. До чемпионата России есть немного времени, думаю, успею это сделать», — приводит слова Плескачевой ТАСС.

По словам фигуристки, из-за болезни сальхов стал получаться чуть хуже.

«До болезни я его выезжала, надеюсь, что все получится. Почему не второй тройной аксель? Мне как-то психологически, наверное, тяжело было его выкатывать. В юниорской серии Гран-при я пробовала делать два тройных акселя. С психологической точки зрения мне сложнее, а сальхов дается легче», — отметила Плескачева.