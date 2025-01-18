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Общество 18 января 2025 20:55

Фигуристка Петросян победила на чемпионате России по прыжкам, набрав 119,38 балла

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Фигуристка Аделия Петросян – на первом месте в чемпионате России по прыжкам. На соревнованиях, проходящих в Санкт-Петербурге, спортсменка получила 119,38 балла, пишет ТАСС.

На втором месте - Софья Муравьева (111,81 балла), а «бронзу» забрала Анна Фролова (110,54).

Отметим, что 17-летняя Петросян тренируется в группе Этери Тутберидзе. Спортсменка два года подряд становилась победительницей чемпионата России, а в сезоне-2021/22 она заняла третье место. Помимо этого, фигуристка - двукратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024), серебряный призер первенства России среди юниоров (2021) и чемпионата России по прыжкам (2024).

#фигурист #победа #чемпионат россии
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