12 мая 2026

Фигуристка Муравьева может покинуть сборную России

Фото: fsrussia.ru

Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить себя из состава сборной России, сообщает «РИА Новости».

Подчеркивается, что спортсменка уже могла направить соответствующее письмо. Причина такого решения – желание фигуристки сменить спортивное гражданство в ближайшее время.

Софья Муравьева является членом национальной команды и выполнила критерии для попадания в команду на следующий сезон.

Отметим, что Муравьева в прошедшем сезоне выступала под руководством Алексея Мишина – стала пятой на чемпионате страны. После сезона тренер решил закончить сотрудничество с фигуристкой по собственной инициативе.

Софья Муравьева является серебряным призёром чемпионата России (2024) и бронзовым призером чемпионата России (2023).

