12 мая 2026

Фигуристка Муравьева изъявила желание поработать с Арутюняном в США

Фото: fsrussia.ru

Российская фигуристка Софья Муравьева хотела поработать в США с тренером Рафаэлем Арутюняном. Известно, что это желание Софья изъявляла еще до ухода из академии Евгения Плющенко, но тогда не удалось достигнуть договоренностей – сообщает РИА Новости.

Под руководством двукратного олимпийского чемпиона Муравьева тренировалась с 2020 по 2025 год, а позднее перешла к Алексею Мишину. Ранее сообщалось, что фигуристка ушла от Мишина, с которым проработала в сезоне-2025/26.

Софья Муравьева – серебряный призёр чемпионата России (2024), бронзовый призер чемпионата России (2023).

#фигурное катание
