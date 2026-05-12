Фигуристка Муравьева изъявила желание поработать с Арутюняном в США

Российская фигуристка Софья Муравьева хотела поработать в США с тренером Рафаэлем Арутюняном. Известно, что это желание Софья изъявляла еще до ухода из академии Евгения Плющенко, но тогда не удалось достигнуть договоренностей – сообщает РИА Новости.



Под руководством двукратного олимпийского чемпиона Муравьева тренировалась с 2020 по 2025 год, а позднее перешла к Алексею Мишину. Ранее сообщалось, что фигуристка ушла от Мишина, с которым проработала в сезоне-2025/26.

Софья Муравьева – серебряный призёр чемпионата России (2024), бронзовый призер чемпионата России (2023).