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На главную ТИ-Спорт 17 октября 2026 15:28

Фигуристка из Татарстана Кадырова стала четвертой на этапе Гран-при России

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Фигуристка из Татарстана Кадырова стала четвертой на этапе Гран-при России
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Представительница Татарстана Риана Кадырова заняла четвертое место на этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона 2026/27.

По итогам соревнований она набрала 64,50 балла.

Победительницей стала Анна Фролова из Санкт-Петербурга с результатом 74,70 балла. Второе место заняла Камилла Нелюбова из Чувашии, набравшая 70,89 балла. Третьей стала москвичка Елизавета Куликова с результатом 69,23 балла.

В Казани стартовал взрослый Гран-при России по фигурному катанию сезона 2026/27. За два дня в столице Татарстана разыграют медали в четырех дисциплинах – мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.

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#фигурное катание
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