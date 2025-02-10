Фигуристка Алина Горбачева может не выступить на финале Гран-при

Фото: fsrussia.ru

Фигуристка Алина Горбачева рискует пропустить финал Гран-при России по фигурному катанию. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Горбачева боится, что не успеет восстановиться после травмы паха.

«Очень страшно пропустить финал Гран-при, когда это последний отборочный этап. Нога все равно болит, и я по-прежнему ничего не могу прыгать с нее, но я смогла покататься и попрыгать с правой. Поэтому я очень счастлива! И теперь есть надежда. Во вторник я буду точно понимать, смогу ли выступить на ФГП», – написала Алина в своих социальных сетях.

Напомним, финал Гран-при России пройдет с 14 по 16 февраля в Красноярске. Ранее российских фигуристов допустили к участию к отборе к Олимпийским играм – 2026.

В минувшем году Горбачева завоевала бронзу на чемпионате России по фигурному катанию.