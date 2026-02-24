Фигуристка Аделия Петросян потеряла багаж, возвращаясь с ОИ-26 из Италии

Фото: fsrussia.ru

18-летняя российская фигуристка Аделия Петросян, которая возвращалась из Италии после выступления на зимних Олимпийских играх-2026, потеряла часть багажа при перелете. Об этом стало известно из сообщений «Матч ТВ».

Пропажу Петросян обнаружила после посадки в аэропорту Внуково.

Ученица Этери Тутберидзе заняла шестое место, заработав 214,53 балла по итогам двух прокатов в турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2026. Во время произвольной программы россиянка упала с четверного тулупа и потеряла очки за неисполненный элемент.

Зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля.