Фигуристка Аделия Петросян потеряла багаж, возвращаясь с ОИ-26 из Италии
18-летняя российская фигуристка Аделия Петросян, которая возвращалась из Италии после выступления на зимних Олимпийских играх-2026, потеряла часть багажа при перелете. Об этом стало известно из сообщений «Матч ТВ».
Пропажу Петросян обнаружила после посадки в аэропорту Внуково.
Ученица Этери Тутберидзе заняла шестое место, заработав 214,53 балла по итогам двух прокатов в турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2026. Во время произвольной программы россиянка упала с четверного тулупа и потеряла очки за неисполненный элемент.
Зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля.