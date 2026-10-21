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На главную ТИ-Спорт 21 октября 2026 10:37

Фигуристам вдвое сократили призовые на этапах Гран-при России

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Фигуристам вдвое сократили призовые на этапах Гран-при России
Фото: "Татар-информ"

Российским фигуристам вдвое сократили призовые выплаты на этапах Гран-при России в сезоне-2026/2027. Об этом сообщает Sport24.

Согласно данным источника, победители первого этапа серии, который прошёл в Казани с 16 по 19 октября, получили по 250 тысяч рублей. Серебряные призёры — по 150 тысяч, обладатели бронзы — по 100 тысяч .

Ранее, начиная с сезона-2022/2023, суммы призовых составляли 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно . Таким образом, выплаты за первое, второе и третье места уменьшились ровно в два раза.

Отдельно отмечается, что представители спортивных и танцевальных пар, как и прежде, делят призовые выплаты на двоих .

Следующий этап Гран-при России пройдёт в Санкт-Петербурге с 22 по 26 октября .

#фигурное катание #гран-при
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