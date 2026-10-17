Фигурист Семененко выиграл короткую программу на Гран-при в Казани

Фото: fsrussia.ru

Евгений Семененко из Санкт-Петербурга стал лидером короткой программы на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона 2026/27 в Казани. За свое выступление спортсмен получил 100,20 балла.

Второе место занял Андрей Мозалев, представляющий Москву, с результатом 98,13 балла. Третьим стал его земляк Даниил Самсонов, набравший 91,60 балла.

В Казани стартовал взрослый Гран-при России по фигурному катанию сезона 2026/27. За два дня в столице Татарстана разыграют медали в четырех дисциплинах – мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.