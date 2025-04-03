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На главную ТИ-Спорт 3 апреля 2025 17:28

Фигурист Самсонов призвал не хейтить Загитову из-за скандала с Гущиной

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Фигурист Самсонов призвал не хейтить Загитову из-за скандала с Гущиной
Фото: "Татар-Информ"

Российский фигурист Даниил Самсонов отозвался о скандале вокруг Алины Загитовой и Ксении Гущиной.

«Я не слышал слова Алины, сказанные Ксюше Гущиной. В тот момент я готовился к произвольной и смотрел прокат Ксюши через экран в зале, который звук не передает. Потом где-то увидел этот отрывок, думаю, у каждого может в прямом эфире что-то вырваться. Я бы не стал хейтить Алину, все мы неидеальны», – передает слова Самсонова Sport24.

Напомним, Загитова раскритиковала Гущину после проката на Кубке Первого канала, назвав ее «ленивой». Алина была капитаном своей команды – Красных. Победу одержали «синие» под руководством Анны Щербаковой.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявляла, что Загитова сама ленилась в прокатах.

#алина загитова #фигурное катание #кубок первого канала #спорт
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