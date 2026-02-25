Фигурист Шайдоров получил трехкомнатную квартиру в Казахстане за победу на ОИ-26

Фото: akorda.kz

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров за победу на Олимпийских играх-2026 в мужском одиночном катании получил трехкомнатную квартиру. Об этом сообщает официальный сайт администрации Астаны.

Накануне новоиспеченный олимпийский чемпион прибыл в аэропорт Астаны, где его встретила целая делегация. Прямо там от имени Федерации фигурного катания Казахстана и при поддержке спонсоров 21-летнему фигуристу вручили сертификат на трехкомнатную квартиру. Известно, что его тренер Алексей Урманов получил точно такую же жилплощадь.

Также были отмечены заслуги фигуристки Софьи Самоделкиной, занявшей 10-е место среди женщин-одиночниц и главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова. Последним подарили по однокомнатной квартире.

Двое российских фигуристов Петр Гуменник и Аделия Петросян заняли шестые места по итогам выступления на Играх.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходили в Италии с 6 по 22 февраля.