Фигурист Малинин назвал причину неудачного выступления на Олимпиаде-26

Американский фигурист российского происхождения Илья Малинин, считает, что во время зимних Олимпийских игр-2026, которые проходили в Италии, его использовали для привлечения внимания. По мнению спортсмена, это создало сильное моральное давление и не позволило ему добиться наивысших результатов.

«В итоге получилось так, что все будто использовали меня для привлечения внимания, пытаясь выставить «главной надеждой на олимпийское золото». Это было неправильно», – сказал Малинин The Minnesota Star Tribune.

Во время ОИ-26 Илья Малинин помог сборной США добиться золотых медалей. Именно его выступление добавило американской команде недостающие очки. За что 21-летнего спортсмена возвели в статус главного претендента на олимпийское «золото» в мужском одиночном катании.

По итогам Олимпиады-2026 в личных соревнованиях Малинин занял лишь восьмое место, набрав по итогам двух программ 264,49 балла.

Ранее Илья Малинин становился трижды чемпионом мира, четырежды победителем национального первенства США, а также трижды победителем финала Гран-при Международного союза конькобежцев.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходили в Италии с 6 по 22 февраля.