Фигурист Малинин: «Мне хочется взять перерыв в катании»

Американский фигурист российского происхождения Илья Малинин, выступающий в мужском одиночном катании, может взять перерыв в спортивной карьере.

«Честно говоря, не знаю. Не хочу это разглашать. Мне в каком-то смысле хочется взять перерыв в катании. Последние четыре года были очень трудными в гонке за Олимпиадой. Поэтому, думаю, мне нужна возможность взять передышку, будь то даже половина сезона… Всё зависит от того, как я буду себя чувствовать. Думаю, сейчас лучше сказать, что я буду прощупывать почву, потому что не уверен… Делаю всё постепенно», – приводит слова Малинина Olympics.

Илья Малинин является победителем Олимпийских игр – 2026 в командном турнире, трехкратным чемпионом мира, трехкратным победителем финала Гран-при и четырехкратным чемпионом США.

Во время турнира в мужском одиночном катании на ОИ-26 21-летний фигурист занял лишь восьмое место.