news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 мая 2026 14:55

Фигурист Малинин: «Мне хочется взять перерыв в катании»

Читайте нас в
Телеграм
Фигурист Малинин: «Мне хочется взять перерыв в катании»
Фото: соцсети Ильи Малинина

Американский фигурист российского происхождения Илья Малинин, выступающий в мужском одиночном катании, может взять перерыв в спортивной карьере.

«Честно говоря, не знаю. Не хочу это разглашать. Мне в каком-то смысле хочется взять перерыв в катании. Последние четыре года были очень трудными в гонке за Олимпиадой. Поэтому, думаю, мне нужна возможность взять передышку, будь то даже половина сезона… Всё зависит от того, как я буду себя чувствовать. Думаю, сейчас лучше сказать, что я буду прощупывать почву, потому что не уверен… Делаю всё постепенно», – приводит слова Малинина Olympics.

Илья Малинин является победителем Олимпийских игр – 2026 в командном турнире, трехкратным чемпионом мира, трехкратным победителем финала Гран-при и четырехкратным чемпионом США.

Во время турнира в мужском одиночном катании на ОИ-26 21-летний фигурист занял лишь восьмое место.

#фигурное катание #Олимпийские игры
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

12 мая 2026

Мединский назвал приговор украинского суда попыткой «судить историю»

11 мая 2026
Новости партнеров