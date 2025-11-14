Фигурист из Казани Лутфуллин: Хочется выступить на международной арене

Фото: Салават Камалетдинов / ИА "Татар-информ"

Уроженец Казани серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Глеб Лутфуллин ответил на вопросы о международных соревнованиях.

– Мы видим очередной год международной изоляции. На вас не давит эта ситуация?

– Нет, у нас есть внутренние соревнования, календарь достаточно насыщенный, плотный, интересный. Конечно, хочется выступить на международной арене, однако есть так, как есть, мы живём в заданных обстоятельствах. Если говорить про мотивацию, то она откуда-то берётся, черпается. Я даже не скажу, откуда конкретно, мне сложно это сформулировать. Но она остаётся во мне, руки не опускаются.

– В других видах спорта идёт «потепление» – те же пловцы ездили на ЧМ, скоро поедут на ЧЕ. Не завидуете коллегам?

– Скорее это позитивный знак для всех нас. Я за то, чтобы допускали как можно больше видов спорта, чтобы всех допускали. Пусть и пловцы выступают, и футболисты, и хоккеисты, все-все-все. Так и фигуристы будут спустя время, я за всех рад. И за двоих наших ребят, которые выступили в Пекине, и, будем надеяться, выступят в Милане, я тоже рад, – сказал Лутфуллин в интервью «Чемпионату».

Напомним, на прошедшей неделе Лутфуллин вошел в тройку призеров Гран-при по фигурному катанию, завоевав бронзовую медаль. Турнир проходили в Казани во Дворце спорта.