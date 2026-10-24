Фигурист Гуменник выиграл короткую программу на Гран-при в Санкт-Петербурге

Фото: fsrussia.ru

Петр Гуменник лидирует после короткой программы на втором этапе российской серии Гран-при «Невский лед» с 108,49 балла. Владислав Дикиджи занимает второе место (107,83), Глеб Лутфуллин замыкает тройку (98,44).

Гуменник чисто откатал короткую программу в «Юбилейном»: исполнил каскад четверной флип + тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель во второй половине. Все непрыжковые элементы были оценены на четвертый уровень и с плюсами.

Дикиджи справился с короткой программой, прыгнув четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, сольные четверной сальхов и тройной аксель. Непрыжковые элементы также были на четвертые уровни. По второй оценке Дикиджи и Гуменник получили одинаковые суммы – 45,01. По технике Дикиджи набрал чуть больше – 63,82, но штраф за продолжение движения рукой после окончания музыки не позволил ему возглавить промежуточный протокол.

Лутфуллин откатался безошибочно с двумя квадами – риттбергером и сальховом в каскаде с тройным тулупом, чисто исполнил триксель. Все элементы, кроме дорожки шагов второго уровня, были на четвертый.