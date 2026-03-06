news_header_top
6 марта 2026 09:03

Фигурист Гуменник получит 350 тысяч рублей за выступления на ОИ-26

Фото: fsrussia.ru

Российский фигурист Петр Гуменник получит порядка 350 тысяч рублей за шестое место на трунире Олимпийских игр – 2026 от администрации Санкт-Петербурга. Премию планируют выплатить до конца апреля 2026 года. Об этом сообщает официальный сайт правительства города.

«Учредить премии правительства Санкт-Петербурга "За достижение высоких спортивных результатов на XXV Олимпийских зимних играх 2026 года в городах Милане и Кортина-д`Ампеццо (Италия)". За шестое место – 344 827,59 рубля», – говорится в документе на официальном сайте.

Кроме того, денежную выплату в размере 57 тысяч рублей получит еще один петербуржец – шорт-трекист Иван Посашков. Отмечается, что наставники, осуществляющие подготовку спортсменов к Играм, будут поощрены суммой, кратной вознаграждениям их подопечных.

