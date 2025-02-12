Фигурист Григорий Федоров не выступит в финале Гран-при из-за инфекции дыхательных путей

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Тренер Светлана Соколовская сообщила, что российский фигурист Григорий Федоров снялся с финала Гран-при России сезона 2024/25 из-за инфекции дыхательных путей.

«К сожалению, у Григория острая инфекция верхних дыхательных путей, поднялась температура. Поэтому он не выступит в Красноярске», – передает слова Соколовской ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федорова заменит бронзовый призер чемпионата России 2022 года Андрей Мозалев.

Напомним, финал Гран-при России пройдет с 14 по 16 февраля в Красноярске. Ранее российских фигуристов допустили к участию к отборе к Олимпийским играм – 2026.