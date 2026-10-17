Фигурист Чиризано похвалил качество льда на этапе Гран-при в Казани

Фото: fsrussia.ru

Фигурист Дарио Чиризано, выступающий в танцах на льду в дуэте с Елизаветой Пасечник, положительно оценил качество льда на казанском этапе российской серии Гран-при. После короткой программы спортсмены занимают второе место.

«Очень хороший лед. Ходили вчера споры по поводу льда – катит или не катит. Катит. Он хоть и мягкий, не хрустит, но ход набирается и сохраняется. Особенно это заметно на вальсе. Лед достойный, приятный, “катучий”. Супер» – приводит его слова ТАСС.

На этапе в Казани Чиризано также впервые вышел на лед в новом костюме. Для фигуриста сшили китель с аксельбантами и эполетами.

«Премьера костюма состоялась. Идея, честно скажу, была моя. Когда мы делали первый, была жилетка. Мне она не очень по душе, честно говоря. Так сложились обстоятельства – делали быстро, но я хотел что-то другое. Этот вариант мне очень понравился. Жарко? Жарко во всем, такова специфика. Это – эпоха, и она на сто процентов подчеркивается», – считает фигурист.