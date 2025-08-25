Фигурист Алексей Ягудин выступил с лекцией в Нижнем Новгороде

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин выступил в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Знание.Государство». Об этом сообщает «Время Н».

На площадке Молодежного образовательного центра «ГосСтарт» фигурист встретился с представителями различных ведомств и поделился опытом в вопросах самомотивации и целеполагания.

Ягудин отметил, что вера в удачу сыграла важную роль в его спортивной карьере, подчеркнув, что любая мечта может сбыться, а даже промежуточный результат становится шагом к будущему развитию. По его словам, ключевыми источниками мотивации остаются семья, единомышленники и сплоченная команда.

Олимпийский чемпион добавил, что глобальных побед можно достичь только совместными усилиями, верой в собственные силы и упорным трудом.

Отвечая на вопросы участников встречи, он также подчеркнул, что в жизни важно не останавливаться и всегда идти к намеченной цели.