Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» огласят приговор 12 марта

12 марта Второй Западный окружной военный суд объявит решение по делу о теракте в «Крокус сити холл», где в марте 2024 года погибло 149 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката пострадавших Даниэля Готье.

«Приговор в отношении 19 подсудимых будет оглашен 12 марта в здании Московского городского суда, начало – в 11:00», – сообщил Готье, при этом он отметил, что оглашение приговора пройдет в открытом режиме.

Почти всем подсудимым, включая четверых исполнителей, грозит пожизненное заключение. Еще четверым – сроки от 20 до 23 лет, а арендодателя квартиры, где жили нападавшие хотят лишить гражданства России.