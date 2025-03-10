«Фигаро здесь, Фигаро там»: как Трамп всех запутал с приостановкой военной помощи Украине

Ситуация с метаниями Трампа по поводу военной помощи США Украине становится похожа на скверный водевиль «Фигаро здесь, Фигаро там». Непоследовательность президента США по этому поводу передается и его администрации. Что происходит с военной помощью США Украине и как на это реагировать – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Трамп, возможно, хочет большего, чем просто подписание сделки о полезных ископаемых, однако его конкретные условия для возобновления помощи Украине остаются «туманными»

Фото: The White House, Public Domain, commons.wikimedia.org

С паршивой овцы хоть шерсти клок

Дональд Трамп еще до президентских выборов неоднократно заявлял о необходимости пересмотра подхода к решению ситуации на Украине, а также о возмещении средств, потраченных на военную помощь Киеву. После въезда в Белый дом Трамп начал буквально фонтанировать заявлениями о гигантских суммах военной помощи Украине.

10 февраля 2025 года в интервью телеканалу Fox News американский президент сообщил, что США вложили в Украину свыше $300 млрд.

22 февраля 2025 года на конференции консервативных сил новый президент заявил, что США выделили $350 млрд по решению предыдущего президента Джо Байдена. При этом Трамп отметил, что Европа выделяет военную помощь Украине в виде кредитов, а США – нет. Правда, Владимир Зеленский отрицает такие суммы.

Он заявил, что получено от США военной помощи в размере чуть более $75 млрд, чем и довел Трампа до белого каления.

Отсюда и желание американского президента хоть что-то получить с Украины. Отсюда и одержимость американской администрации заключить сделку по добыче США украинских редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд. Хотя смогут добыть американцы хоть что-то – большой вопрос, ведь пока доказанность извлекаемых запасов этих металлов на Украине оставляет желать лучшего. Но, как говорится, «с паршивой овцы хоть шерсти клок». Поэтому в феврале США пригласили «готового подписать» сделку по редкоземам Зеленского на торжественную процедуру подписания в Белый дом.

28 февраля произошла перепалка между Трампом и Зеленским, в ходе которой украинец неоднократно хамил американскому президенту перед камерами Фото: The White House, Public Domain, commons.wikimedia.org

Безобразная сцена в Овальном кабинете

Что было на встрече 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома, увидел весь мир, и это определенно вошло в историю. Произошла просто безобразная перепалка между Трампом и Зеленским, в ходе которой украинец неоднократно хамил американскому президенту перед камерами. В результате чего Трамп буквально выгнал восвояси из Белого дома всю украинскую делегацию. Соглашение о ресурсной сделке, которое планировалось подписать после встречи, США и Украина тогда не заключили.

На весь мир это произвело буквально шоковое впечатление. Так, например, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России Владимира Путина, признался, что не поверил своим глазам, когда увидел перепалку президентов. По его словам, даже в древности никогда глава государства, приезжавший куда-либо с визитом, не позволял себе вступать в публичную конфронтацию с высшим руководством принимающей стороны.

«По-моему, даже в Средние века такого не было. Поэтому, все-таки будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам», — заявил представитель Кремля.

Также Песков назвал неприемлемым то, что Зеленский позволил себе употребить нецензурные слова в адрес вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Зеленский позволил себе употребить нецензурные слова в адрес вице-президента США Джея Ди Вэнса Фото: The White House, Public Domain, commons.wikimedia.org

Что ж ты, Зеленский, сдал назад?

Итог этой безобразной и беспрецедентной сцены – резкая реакция американской администрации на дальнейшее предоставление военной помощи Украине. 4 марта президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Киеву. При этом Трамп оставил «калитку» для Украины незакрытой – он заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Вашингтоном, если Владимир Зеленский подтвердит, что хочет мира.

Зеленский перед Посланием президента США Конгрессу снова выразил готовность подписать сделку с США по редкоземельным металлам, но публично перед Трампом и его администрацией не извинился.

Чрезвычайно важным, помимо поставок военной техники и боеприпасов, для Украины является получение разведданных от США.

В настоящее время американские космические системы ведут наблюдение за аэродромами базирования стратегической авиации России. Также осуществляется радиоэлектронная разведка и патрулирование вдоль границ РФ. Благодаря этому противник видит сосредоточение российских сил в том или ином районе, бьет в глубь России и своевременно реагирует на атаки со стороны ВС РФ.

5 марта США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. При этом США продолжают делиться информацией о России и Украине с ближайшими союзниками, включая Британию. Правда, при этом США запретили Лондону делиться этими разведданными с Украиной. Приостановка обмена разведданными резко снизила эффективность действий ВСУ против Российской армии.

Маск заявил, что Starlink никогда не отключит свои терминалы для Украины и не будет использовать это как разменную монету Фото: © Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Маск заукраинец?

Разведданные разведанными, но на поле боя огромное значение для украинской армии приобрела система Starlink – глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Это имеет огромное значение для украинских военных для связи и координации своих боевых действий.

Так вот, Starlink для Украины США отключать не собираются. Маск заявил, что Starlink никогда не отключит свои терминалы для Украины и не будет использовать это как разменную монету.

«Чтобы было предельно ясно, независимо от того, насколько я не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я просто утверждаю, что без Starlink украинские линии рухнули бы, так как русские могут заглушить все остальные средства связи! Мы бы никогда не сделали ничего подобного и не использовали бы это как разменную монету», – написал он в соцсетях.

Дональд Трамп хочет добиться выборов на Украине и потенциального ухода Владимира Зеленского Фото: The White House, Public Domain, commons.wikimedia.org

Трамп хочет крови Зеленского

Дональд Трамп в выходные высказал сомнения в том, что Украина сможет «выжить» даже при сохранении американской военной помощи.

«Ну, она может не выжить в любом случае», – сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о решении Белого дома свернуть военную помощь Украине.

В настоящее время Украина будет пытаться убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку в ходе двусторонних переговоров в Саудовской Аравии на этой неделе, убедив Дональда Трампа, что Владимир Зеленский хочет скорейшего прекращения конфликта с Россией.

Но это уже не проходит – президент США Дональд Трамп хочет добиться выборов на Украине и потенциального ухода Владимира Зеленского. Об этом, по данным NBC News, хозяин Белого дома сообщил в разговоре со своими помощниками.

По словам представителей американской администрации, Трамп в частном порядке дал понять, что подписания сделки по добыче полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления помощи Украине и обмена с ней разведданными.

Президент США хочет увидеть готовность Зеленского к мирным переговорам с Россией и к территориальным уступкам.

«Трамп также хочет, чтобы Зеленский предпринял какие-то шаги в направлении выборов на Украине и, возможно, ушел с поста лидера своей страны», – говорится в публикации со ссылкой на чиновников.

Нет никаких признаков того, что помощь США Киеву возобновится, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Трамп, возможно, хочет большего, чем просто подписание сделки о полезных ископаемых, однако его конкретные условия для возобновления помощи остаются «туманными».

Трамп оставил «калитку» для Украины незакрытой: он заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Вашингтоном, если Владимир Зеленский подтвердит, что хочет мира Фото: The White House, Public Domain, commons.wikimedia.org

И снова здравствуйте

Сегодня ночью президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон почти возобновил предоставление Украине разведывательной информации, передает Reuters.

«Он сказал журналистам, что администрация уже почти сняла паузу на обмен разведданными с Украиной», – говорится в публикации.

Мы видим, что пауза с приостановкой передачи разведывательной информации Украине оказалась недолгой, а критически важный Starlink Маска даже не отключался. Да, военная помощь Украине оказалась на паузе, но для Украины пока это несущественно – с ноября администрация Байдена навыделяла пакетов военной помощи на $3,5 млрд. Трамп, по данным СМИ, на минувшей неделе все же заморозил новые военные поставки по этой программе, однако к этому времени 90% помощи уже передали Киеву. Кроме того, продолжает работать американская программа USAI, деньги по которой осваивают в виде контрактов предприятиям ВПК на производство нового оружия. На нее выделили порядка $30 млрд, оружие должны производить в течение 2025-2027 годов. ABC News пишет, что у Трампа нет полномочий отменять уже размещенные контракты, так что эти поставки продолжатся.

Так что пока все метания Дональда Трампа по его приостановке военной помощи Украине выглядят, мягко говоря, несерьезно. И в их основе лежит пока личная неприязнь Трампа к фигуре Владимира Зеленского. России рассчитывать на твердую позицию американцев по сокращению военной помощи Украине не стоит – слишком уж там переменчивое мнение у руководящей верхушки страны.