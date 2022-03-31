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Спорт
31 марта 2022  15:03
Артур Халилуллов

ФИФА включила русский язык в число шести официальных

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Русский язык включен в число шести официальных языков Международной федерации футбола (ФИФА). Это решение было принято на 72-м конгрессе организации, который прошел в Катаре.

По результатам голосования 187 представителей выступили за инициативу признать русский язык официальным, четверо делегатов воздержалось.

Помимо русского языка, в число официальных были добавлены арабский и португальский языки. Ранее официальными языками считались только английский, испанский и французский.

#ФИФА #футбол #русский язык
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