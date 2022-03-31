ФИФА включила русский язык в число шести официальных
Русский язык включен в число шести официальных языков Международной федерации футбола (ФИФА). Это решение было принято на 72-м конгрессе организации, который прошел в Катаре.
По результатам голосования 187 представителей выступили за инициативу признать русский язык официальным, четверо делегатов воздержалось.
Помимо русского языка, в число официальных были добавлены арабский и португальский языки. Ранее официальными языками считались только английский, испанский и французский.