ФИФА включила русский язык в число шести официальных

Русский язык включен в число шести официальных языков Международной федерации футбола (ФИФА). Это решение было принято на 72-м конгрессе организации, который прошел в Катаре.

По результатам голосования 187 представителей выступили за инициативу признать русский язык официальным, четверо делегатов воздержалось.

Помимо русского языка, в число официальных были добавлены арабский и португальский языки. Ранее официальными языками считались только английский, испанский и французский.