FIFA сняла трансферный бан с «Локомотива»

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Международная федерация футбола (FIFA) сняла с «Локомотива» временно наложенный запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

«Трансферного бана больше нет. Ранее FIFA запретила нашему клубу регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон. В данный момент ограничений нет», – сообщает источник.

Напомним, ранее стало известно, что «Локомотив» отправил 65 тысяч евро в качестве уплаты долга «Мариуполю» по воспитанию игрока Марка Мампасси.

«Железнодорожники» финишировали шестыми в таблице РПЛ сезона 2024/25. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка. Чемпионство впервые в истории взял «Краснодар» с 67 баллами. Он опередил «Зенит» на одно очко – подопечные Сергея Семака набрали 66 баллов и стали вторыми.