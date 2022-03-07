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Спорт
7 марта 2022  18:16
Дамир Садриев

ФИФА разрешит иностранным футболистам российских клубов приостановить контракты до июня

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ФИФА разрешит легионерам из клубов Российской Премьер-лиги приостанавливать контракты со своими клубами до июня 2022 года. Об этом сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на New York Times.

По информации источника, после истечения указанного срока футболисты будут обязаны вернуться в расположение российских клубов.

Сообщается, что официальное решение международной федерацией футбола будет объявлено в понедельник.

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА может перенести стыковую игру за выход на чемпионат мира – 2022 между сборными России и Польши на июнь.

#Футбол #фк рубин #чемпионат России по футболу
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