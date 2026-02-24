news_header_top
ФИФА может перенести матчи чемпионата мира из Мексики из-за вспышки насилия

Фото: fifa.com

Международная федерация футбола рассматривает возможность переноса матчей, запланированных на территории Мексики, где продолжаются массовые беспорядки и вооруженные столкновения. Как сообщает The Athletic, под угрозой срыва находятся как стыковые игры, так и встречи финальной части мундиаля.

Перенос будет рассматриваться лишь в крайнем случае — если представители органов безопасности и коммерческие партнеры выразят серьезные опасения. Причиной стали непрекращающиеся беспорядки, вызванные убийством главы одного из наркокартелей. Боевики оказывают вооруженное сопротивление силам правопорядка, что приводит к погромам и перестрелкам на улицах мексиканских городов.

Стыковые матчи за право участия в чемпионате мира с участием сборных Ямайки, Конго и Новой Каледонии запланированы на период с 26 по 31 марта. Ситуация осложняется тем, что десятки тысяч болельщиков уже приобрели билеты и забронировали отели на финальную часть турнира, которая пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В случае переноса игр ФИФА будет обязана возместить понесенные болельщиками убытки.

