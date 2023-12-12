Фиджитал-волонтером года в Татарстане стала студентка четвертого курса КФУ

В Казани наградили фиджитал-волонтера года Татарстана. Им стала студентка четвертого курса Казанского федерального университета Мария Захарова. Она работает в структуре фиджитал-спорта с момента его основания в республике.

«Вы всегда рядом со спортом в нашей стране и республике. Уже десять лет назад завершилась Универсиада в Казани, когда волонтерское движение только начиналось в Татарстане. Сейчас волонтер — это громкое имя. Мы уже много лет ежегодно награждаем лучших, в этом году выбрали формат фиджитал. Ребята помогали нам на всех тестовых соревнованиях, большая надежда, что в этой большой команде проведем первые в мире „Игры будущего“», — отметил министр спорта РТ Владимир Леонов, который и вручил приз лучшему волонтеру года.

Спортивный функционер подчеркнул, что за годы развития волонтерского движения в республике добровольчество стало настоящей компетенцией, а сами ребята стали большими помощниками при организации мероприятий.

Кроме того, на церемонии наградили волонтеров и по многим другим номинациям, среди которых — «Открытие года», «Тимлидер года», «Серебряный волонтер года» и так далее. Один из призов вручил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Быть волонтером — это большое призвание. Помогать, быть полезным, активным и социально проявлять себя в разных направлениях — это крайне важно в современных условиях. Таким образом можно шире открыть для себя мир», — выразил уверенность чиновник.

Собравшиеся на церемонию волонтеры поучаствовали в тематическом квизе, посвященном добровольческому движению, и посмотрели концерт.