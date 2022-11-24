Фиджитал-игры по хоккею пройдут в Казани 9 и 10 декабря

В казанской «Татнефть арене» 9 и 10 декабря пройдут фиджитал-соревнования по хоккею. Они станут очередным тестовым турниром перед «Играми будущего», которые пройдут в столице Татарстана в 2024 году. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Мы долго определяли площадку, где пройдут соревнования по фиджитал-хоккею. Выбор пал на „Татнефть арену“, возможно, там пройдут и игры 2024 года. Они пройдут 9-10 декабря в формате хоккей три на три», — отметил собеседник агентства.

Сегодня в Казани проходят соревнования по фиджитал гонкам, а в субботу состоится турнир по смешанным единоборствам.

По словам организаторов игр, в соревнованиях по фиджитал-хоккею в Казани могут поучаствовать как действующие игроки КХЛ, так и те, кто совсем недавно завершил профессиональную карьеру.