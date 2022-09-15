Рифкат Минниханов: «Создаются команды защитников, которые будут отражать атаки хакеров»

Фиджитал-игры и госуправление через соцсети презентуют на Международном форуме Kazan Digital Week на площадке «Казань Экспо» с 21 по 24 сентября. Главной темой конференции станет ответ IT-компаний России на санкции Запада. Что именно будет представлено на форуме – в обзоре «Татар-информа».

Айрат Хайруллин: «Рынок «не ограничивается британским и американским флагом». «Есть среднеазиатский рынок, Ближний и Дальний Восток. Интерес к Kazan Digital Week повышенный» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На Kazan Digital Week заявились представители 32 стран

«Повестка форума Kazan Digital Week — это те вызовы и те ответы, которые российская IT-индустрия, промышленность, бизнес и наука могут предъявить рынку, в том числе решения, которые повысят эффективность отечественных компаний», — рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Он добавил, что рынок «не ограничивается британским и американским флагом». «Есть среднеазиатский рынок, Ближний и Дальний Восток. Поэтому интерес в этом году к Kazan Digital Week повышенный. В целом, мы ожидаем, что по итогам трех дней работы форума – деловой программы, выставки и четырех конференций, мероприятие посетят более 30-40 тыс. участников. На сегодняшний день для участия в форуме уже зарегистрировались почти 5 тыс. участников. Их число с каждым днем растет», – сказал он.

К примеру, в прошлом году форум посетили свыше 9 тыс. участников из 51 страны. В этом году Казань посетят представители 32 стран, в числе которых США.

«В этом году сменилась география, 32 страны заявились на участие в нашем форуме. Это страны дальнего зарубежья и ближнего зарубежья. Если говорить о странах ближнего зарубежья, это Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения. Страны дальнего зарубежья — Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Турция, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Испания, Швейцария, Андорра. Страны Азиатско-Тихоокеанского района: Индия, Китай, Индонезия, и пять стран Африки: Алжир, Ангола, Кения, Нигерия и Кот-д'Ивуар», — отметил Хайруллин.

Для участников форума организовали 120 мероприятий по 10 направлениям, в числе которых интеллектуальные транспортные системы, кибербезопасность нового времени, экосистема финтех, цифровые технологии в культуре, здравоохранении, образовании, сфере сельского хозяйства и государственного управления. На сегодня заявлено 865 спикеров.

«Выставка станет в два раза больше по площади и займет 10 тыс. кв. метров. Свои ведущие IT-решения готовы представить 140 экспонентов. Мы видим большой интерес со стороны российских IT-компаний, которые приедут из всех субъектов России», – сказал он.

У форума в этом году несколько нововведений. К примеру, пройдет «большая» конференция с участием главы Минцифры России Максута Шадаева Фото: digital.gov.ru

Желающие бесплатно могут поучаствовать в киберспортивных играх

У форума в этом году несколько нововведений. К примеру, пройдет «большая» конференция с участием главы Минцифры России Максута Шадаева и руководителем компании «VK» Владимиром Кириенко, посвященная интеграции госуслуг в соцсети.

«Забегая вперед, могу привести несколько примеров. Например, обсуждается вопрос, что через соцсеть можно будет записаться к врачу. Чтобы каналы коммуникации – соцсеть или телеграм-канал или госуслуги – стекались в одно рабочее место электронного расписания, которые есть у врача», – рассказал Хайруллин.

В этой сессии, как ожидается, примут участие представители всех 85 субъектов России, в том числе вице-губернаторы, отвечающие за трансформацию госуправления.

Хайруллин уточнил, что модель омниканальности, при которой объединяются разрозненные каналы коммуникации, в Татарстане развивается в течение последних двух лет. «Направления, в которые идет федеральный центр и бизнес, ведут к облегчению взаимодействия бизнеса с государством, граждан с государством», – сказал он.

Планируется, что в рамках форума пройдут два крупных партнерских мероприятия – четвертый отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills Russia в сфере информационных технологий DigitalSkills-2022 и тестовые соревнования «Игр Будущего».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Буквально недавно Казань выиграла право на проведение так называемых «Игр будущего». Мы на финишной прямой. В этом году 4 вида дисциплины будут проходить на площадке «Казань Экспо». Они связаны с тестовыми соревнованиями в сфере фиджитал (physical+digital), когда совмещаются дисциплины в киберспортивной среде. К примеру, фиджитал футбол – это когда проходит соревновательный процесс в киберспортивной среде, а потом те же самые спортсмены участвуют в зале и играют в футбол», – объяснил он.

Для желающих принять участие организовали около 400 мест, а для тех, кто не сможет приехать, организуют трансляцию на площадке VK Play. Мероприятие будет бесплатным, однако Хайруллин уточнил, что нужно купить билет за «ноль рублей, ноль копеек» на специальном сервисе по продаже билетов.

Рифкат Минниханов: «На площадке будут представлены руководители исполнительных органов власти субъектов России, которые связаны с цифровизацией. Площадка становится федеральной» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы реально хотели сделать киберполигон, но пока не получилось»

Как отметил Айрат Хайруллин, «идейным вдохновителем» форума стал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

«На площадке будут представлены руководители исполнительных органов власти субъектов России, которые связаны с цифровизацией. Таким образом, площадка становится федеральной», – сказал Минниханов.

Он отметил, что на форуме представят проекты по кибербезопасности. В их число вошел и киберполигон.

«Мы реально хотели сделать киберполигон, но пока не получилось. С Айратом Ринатовичем [Хайруллиным] у нас был разговор, что он нужен, особенно сегодня. Есть виртуальные задачи, которые были решены. Соответственно, создаются команды защитников, которые будут отражать атаки хакеров. Тема интересная. Группа на сегодняшний день сформирована», – отметил Минниханов.

Киберполигон планировалось создать в новом IT-парке – имени Башира Рамеева, открытого в августе в Казани. Вопрос о том почему же не удалось создать киберполигон, Рифкат Минниханов переадресовал главе Минцифры РТ Айрату Хайруллину.

Киберполигон планировалось создать в новом IT-парке – имени Башира Рамеева, открытого в августе в Казани. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Проект состоит из двух больших элементов. Чтобы отработать все киберугрозы, нужна виртуальная среда – программное обеспечение, которое использует, к примеру, предприятие электроэнергетики. Для того, чтобы апробировать на прочность данное ПО – киберполигон, будет в этом году работать. Команда защитников и нападающих будут отрабатывать практики. Речь шла о том, что построить киберполигон – микромир, в котором будут светофоры, гидроэлектростанция, аэропорт, магазины. Это требует определенных инвестиций. Это зрелищно и интересно», – пояснил министр.

В качестве примера он привел колесо обозрения. «Стоит колесо обозрения, которое управляется определенным контрольным управлением, и если его взломать, то оно начнет крутиться очень быстро. Видно, что в данном случае, команда, которая провела хакерскую атаку – “добежала” до тех контролеров [быстрее]. Чтобы их “физически увидеть” нужен второй элемент большого полигона. Мы над этим направлением думаем. Здесь нам нужно будет работать с самими предприятиями», – сказал Хайруллин.

«Примерно будет стоить от 3 до 5 млрд рублей, Айрат Ринатович?», – уточнил Рифкат Минниханов. К слову, стоимость всего нового IT-парка обошлась в 4 млрд рублей.

«Я бы эти цифры не называл, потому что у нас расчетов таких нет. Те цифры, которые сегодня звучат, мы их подтвердить не можем. Это стоит дорого. Наверное, это не миллиарды, но какие-то суммы средств. Задача сделать с помощью наших компаний-партнеров», – заключил он.