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Политика 27 июня 2025 22:32

Фидан заявил, что Турция открыта к посредничеству в переговорах Москвы и Киева

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о готовности Анкары провести третий раунд переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что в ходе недавних обсуждений с представителями сторон был зафиксирован интерес к продолжению диалога, а Россия уже сделала предварительное заявление на этот счет.

Фидан подчеркнул, что Турция открыта для проведения встречи в Стамбуле и готова вновь выступить в роли посредника в мирных переговорах.

#переговоры России и Украины #Турция
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