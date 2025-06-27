Фидан заявил, что Турция открыта к посредничеству в переговорах Москвы и Киева

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о готовности Анкары провести третий раунд переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что в ходе недавних обсуждений с представителями сторон был зафиксирован интерес к продолжению диалога, а Россия уже сделала предварительное заявление на этот счет.

Фидан подчеркнул, что Турция открыта для проведения встречи в Стамбуле и готова вновь выступить в роли посредника в мирных переговорах.