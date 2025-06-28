Фидан считает, что конфликт России и Украины не решить за несколько встреч

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной требует длительного и многоэтапного переговорного процесса. Его слова приводит ТАСС.

Фидан отметил, что договоренности по обмену пленными, достигнутые в ходе предыдущего раунда, сопровождались официальным обменом позициями сторон в формате меморандумов. По его словам, сейчас обе стороны обладают четким пониманием взглядов друг друга, что формирует основу для дальнейших переговоров.

Фидан подчеркнул, что конфликты подобного масштаба не решаются за несколько встреч, особенно на ранней стадии, когда переговорные позиции еще далеки от согласования. Однако, при наличии политической воли, посредничества и стремления к компромиссу, стороны могут приблизиться к достижению общего решения.

Министр также добавил, что Турция придает большое значение дипломатии и стремится создать условия для конструктивной и содержательной встречи между Россией и Украиной.