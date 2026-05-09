Политика 9 мая 2026 14:20

Фицо заявил о надежде на восстановление отношений Словакии и России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что Братислава рассчитывает на восстановление нормальных отношений с Москвой, несмотря на появление нового «железного занавеса». Об этом сообщает «ТАСС».

По словам Фицо, он выступает за взаимовыгодные и дружественные отношения между странами и считает, что Словакия и Россия способны в ближайшее время предпринять шаги для возвращения к стандартному формату сотрудничества.

Премьер-министр также отметил, что Словакия получает из России значительные объемы нефти и газа. При этом, по его мнению, взаимодействие двух стран не должно ограничиваться только энергетической сферой.

