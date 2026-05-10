Политика 10 мая 2026 13:04

Фицо заявил, что в ЕС будут спрашивать его о переговорах с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики вскоре начнут обращаться к нему с вопросами о его переговорах с Президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Ценность встреч, которые я провожу с Зеленским или Президентом Путиным, заключается в том, что мы получаем ценную информацию. Через минуту (европейские политики – ред.) уже будут звонить: “Что сказал Путин? Что сказал Путин?”» – рассказал премьер.

Фицо отметил, что в ответ предложит им самостоятельно вести диалог с российским лидером.

Переговоры между Владимиром Путиным и Робертом Фицо состоялись в Москве в субботу в рамках визита словацкого премьера по случаю Дня Победы.

#словакия #Владимир Путин #евросоюз
В Казани началась церемония прощания с Ренатом Тимерзяновым

«У него был Божий дар с точки зрения сыскного ремесла»: коллеги и друзья о том, каким был Ренат Тимерзянов

