Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине страны Запада «побегут» к России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: kremlin.ru

После завершения вооруженного противостояния на Украине страны Запада начнут срочно восстанавливать отношения с Россией. Такой прогноз сделал Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая по Словацкому радио.

«Всё это (государства Запада – прим. Т-и) осуществят после завершения войны. Не будем наивными! Как только закончится война, каждая западная страна будет туда бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», – выразил уверенность словацкий лидер (цитата по ТАСС).

На этом фоне Фицо призвал уже сейчас заняться восстановлением отношений Словакии с Россией и созвать существующие комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Я призывал и буду призывать к восстановлению отношений [с РФ]. Попрошу министра иностранных дел (этот пост занимает Юрай Бланар – прим. Т-и) как можно скорее возобновить заседания комиссий, которые есть у стран по экономическому сотрудничеству», – подчеркнул глава словацкого Правительства.

Кроме того, Фицо заверил, что его кабинет заинтересован в полной нормализации отношений с Россией и немедленном прекращении конфликта на Украине.