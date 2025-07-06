Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции ЕС против России

Словакия заблокировала принятие нового пакета санкций Евросоюза против России, отстаивая свои экономические интересы. Как пояснил премьер-министр страны Роберт Фицо, Братислава не может поддержать инициативу Европейской комиссии по полному отказу от российского газа, так как это нанесёт серьёзный ущерб экономике республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России до тех пор, пока не получим ответы на вопросы, кто и как нас будет защищать и компенсировать ущерб, который будут нанесен Словакии идеологическим предложением Европейской комиссии остановить с 1 января 2028 года любые поставки российского газа», — заявил Фицо во время торжественных мероприятий по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия.

Словакия заблокировала санкции на уровне послов в Брюсселе, поскольку переговоры с Европейской комиссией не помогли снять существующие у страны возражения по поводу инициативы RePowerEU.

Ещё в начале июня Роберт Фицо подчёркивал, что республика не поддержит 18-й пакет санкций, если Еврокомиссия не представит реальных механизмов компенсации за энергетические потери. Он напоминал, что выступает за сохранение поставок энергоресурсов из России, поскольку их прекращение может негативно сказаться на ценах и конкурентоспособности европейской экономики.